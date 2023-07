Promenade « Ornithologie et botanique » Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Dijon, 17 septembre 2023, Dijon.

Le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne (GnuB) est une association étudiante organisant sorties, conférences, et autres projets naturalistes. Son but est de montrer aux étudiants (mais pas que) l’étendue de la biodiversité autour de Dijon.

À travers cette promenade, partez à la découverte de la biodiversité du campus dijonnais. Un moment d’échange après lequel faune et flore n’auront plus de secret pour vous.

Départ de la promenade à l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne.

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

© GNUB