Visitez le jardin partagé de Campus comestible Dimanche 17 septembre, 14h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Entrée libre

Campus comestible est une association étudiante qui gère et anime un jardin partagé ouvert à tous sur le campus de l’université de Bourgogne.

Les bénévoles vous proposent de venir visiter leur jardin partagé. Venez découvrir ce lieu de partage à travers des animations tout public et un jeu de piste pour partir à la découverte de la faune et de la flore.

Le jardin partagé se situe entre l’atheneum et le bâtiment Bossuet du CROUS Bourgogne-Franche-Comté.

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Vincent Arbelet