Atelier du fabuleux Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Entrée libre

Autour du livre Métamorphoses publié par Deyrolle, nous vous proposons d’explorer le monde de créatures hybrides en créant vos propres espèces, féériques ou monstrueusess. Découpage, collage ou encore dessin, venez donner naissance à une nouvelle biodiversité surnaturelle !

Cet atelier sera l’occasion de vous présenter la prochaine exposition mise en place par la MCS – Mission Culture Scientifique, dédiée à l’histoire naturelle, à partir de novembre à l’atheneum.

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

