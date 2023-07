Carnet de visite « Art & Science » pour tous Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Dijon, 17 septembre 2023, Dijon.

Carnet de visite « Art & Science » pour tous Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Entrée libre

Le carnet de visite « Art & Science » met en lien le patrimoine artistique avec les collections scientifiques et techniques de l’Université de Bourgogne. D’énigme en énigme, (re)découvrez de façon ludique et pédagogique le campus de Dijon.

À la fin du parcours, venez remporter le diplôme du meilleur chercheur de l’université à l’atheneum !

À noter : le parcours d’1h30 se déroule en visite libre et autonomie.

Départ depuis l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne

Les visites libres du dimanche sont pour tous et sans réservation !

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ [{« link »: « mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr »}] Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© atheneum