Exposition « Rétroperturbations » pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 10h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Sur inscription

En 2023, l’atheneum célèbre ses 40 ans ! L’exposition présente une sélection d’œuvres d’art contemporaines de la collection du Consortium Museum, un partenaire historique du centre culturel. Un second espace sera dédié aux archives du centre culturel avec un « all over » de photos, d’affiches, et documents d’archives.

À noter : activité exclusivement réservée aux scolaires, réservation auprès de : peggy.camus@u-bourgogne.fr

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « peggy.camus@u-bourgogne.fr »}] [{« link »: « mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr »}] Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

© atheneum