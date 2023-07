Atelier « Linogravures » avec Lucy Watts Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Dijon, 15 septembre 2023, Dijon.

Atelier « Linogravures » avec Lucy Watts Vendredi 15 septembre, 08h30, 13h30 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Sur inscription

L’artiste dessinatrice Lucy Watts invite vos élèves à devenir des « jardiniers-artistes » ! Pour célébrer les 40 ans de l’atheneum, l’artiste propose de créer une fleur-bougie d’anniversaire en découvrant la technique de la linogravure. L’atelier sera complété d’une visite de l’exposition « Rétroperturbations ».

À noter : cet atelier est exclusivement réservé aux scolaires du cycle 3. Un travail de dessin sera demandé en amont en classe.

Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Inauguré en 1983, l'atheneum est l'un des quelques centres culturels à disposer d'un véritable équipement composé d'une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d'expositions, d'un petit théâtre de 49 places, d'un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

2023-09-15T08:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

© Emma Lepoivre