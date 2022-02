Athènes et la mer : Commerce, démocratie et impérialisme Musée Mer Marine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Athènes et la mer : Commerce, démocratie et impérialisme Musée Mer Marine, 10 mars 2022, Bordeaux. Athènes et la mer : Commerce, démocratie et impérialisme

Musée Mer Marine, le jeudi 10 mars à 18:30

Dès la fin du VIe siècle avant notre ère, Athènes devient une puissance maritime, exportant au loin ses productions artisanales. Les guerres médiques et la victoire des Grecs face à l’Empire perse accroissent considérablement la puissance d’Athènes désormais hégémonique en mer Égée en même temps que se développe la démocratie. La mer, vecteur d’échanges, devint dès lors un champ de bataille qui, durant trois quarts de siècle, fut aux mains d’une cité impérialiste.

Tarif 5€ / Gratuit pour les Amis du MMM et pour les moins de 10 ans

Le Musée Mer Marine accueille Patrice Brun, professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne, pour une plongée dans la Grèce antique, et plus particulièrement dans l’histoire maritime d’Athènes Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée Mer Marine Adresse 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée Mer Marine Bordeaux Departement Gironde

Musée Mer Marine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Athènes et la mer : Commerce, démocratie et impérialisme Musée Mer Marine 2022-03-10 was last modified: by Athènes et la mer : Commerce, démocratie et impérialisme Musée Mer Marine Musée Mer Marine 10 mars 2022 bordeaux Musée Mer Marine Bordeaux

Bordeaux Gironde