WINTERREISE ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Petite Salle Paris, 29 décembre 2023, Paris.

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – PARIS :WINTERREISEImmense classique du répertoire du Lied, le Winterreise de Schubert se renouvelle avec un trio inédit (deux chanteurs et un piano) et une mise en scène tout en clair-obscur, qui transforme ce voyage d’hiver en dialogue amoureux.« Étranger je suis venu, étranger je repars. » Le voyage d’hiver nous raconte a priori une errance, une solitude qui confine à la folie – à moins qu’il ne s’agisse d’une histoire d’amour ?Les chanteurs Victoire Bunel et Jean-Christophe Lanièce s’emparent de ce classique et s’engouffrent dans la brèche, s’aventurent à plusieurs voix dans le questionnement intérieur du voyageur jusqu’à le transformer en une déchirante célébration d’un amour passé. Une émouvante relecture du chef-d’œuvre de Schubert.DISTRIBUTION : Musique Franz Schubert • Texte Wilhelm Müller • Traduction Antoine Thiollier • Conception Philippe Gladieux, Romain LouveauDirection musicale Romain Louveau • Dramaturgie Antoine Thiollier • Lumière Philippe Gladieux • Régie de production Romane VandersticheleMezzo-soprano Victoire Bunel • Baryton Jean-Christophe Lanièce • Piano Romain LouveauProduction : Miroirs ÉtendusAvec le soutien de la Cité de la Voix de Vézelay, de la Vie brève – Théâtre de l’Aquarium

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:30

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Petite Salle 7, Rue Boudreau 75009 Paris 75