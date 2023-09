LA NUIT DES TEMPS ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Petite Salle Paris, 30 septembre 2023, Paris.

LA NUIT DES TEMPS ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Petite Salle a lieu à la date du 2023-09-30 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 22 euros.

LA NUIT DES TEMPSOu Les vies possibles de J.-M. CesariQui était Jean-Marie Cesari ? De lui, il ne reste pas grand-chose. Une photo de famille en noir et blanc écornée par le temps, quelques souvenirs de ses proches. Pas de quoi éclairer son mystère mais suffisamment pour l’attiser. Liora Jaccottet et Pascal Cesari s’attachent au quotidien, aux invisibles, à celles et ceux que l’Histoire ne retient pas. Parti·es en Corse sur les traces de ce grand-oncle solitaire, cinéphile et sans enfant, décédé depuis longtemps, il·elles tentent de combler les manques de son histoire mais la vérité se dérobe au fur et à mesure de leur enquête. Était-il homosexuel ? Est-il mort…Distribution :Écriture et conception Liora Jaccottet, Pascal CesariMise en scène Liora Jaccottet • Jeu Pascal Cesari • Scénographie et lumière Manon Vergotte • Création sonore Mathieu DucarreProduction : Prémisses, Athénée Théâtre Louis-Jouvet.Coproduction : Théâtre du Point du Jour, Fabrique de Théâtre / Site Européen de Création / Bastia. Avec la participation de la collectivité de Corse. L’Artiste a été soutenue dans le cadre du programme « Création en cours » porté par les Ateliers Médicis.

Réservez votre billet ici

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Petite Salle

7, Rue Boudreau Paris 75009

