FREDERICK BALLENTINE & KUNAL LAHIRI ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, lundi 27 mai 2024.

LES LUNDIS MUSICAUXOur PeopleLe ténor Frederick Ballentine, détenteur d’un Grammy award, et le pianiste Kunal Lahiri proposent Our people et en parlent ainsi : « Ce programme explore le parcours des Noirs et des communautés LGBT d’Amérique du Nord. Notre séparation du tout. Notre oppression constante. Nos amours et nos âmes perdues. Mais surtout notre résilience ».Distribution :Piano Kunal Lahiri • Ténor Frederick BallentineProduction : Le BalconAvec le soutien de : la Karolina Blaberg Stiftung

Tarif : 16.00 – 30.80 euros.

Début : 2024-05-27 à 20:00

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle 7, Rue Boudreau 75009 Paris 75