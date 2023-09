ALLAN CLAYTON, JULIUS DRAKE & INVITÉS ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 26 février 2024, Paris.

ALLAN CLAYTON, JULIUS DRAKE & INVITÉS ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle a lieu à la date du 2024-02-26 à 20:00:00.

Tarif : 16 à 30.8 euros.

LES LUNDIS MUSICAUXALLAN CLAYTON, JULIUS DRAKE & INVITÉS« Canticles » de BrittenOvationné à Garnier dans le rôletitre de l’opéra Peter Grimes de Benjamin Britten, le ténor britannique retrouve son compositeur fétiche pour l’intégrale de ses Canticles, chef-d’oeuvres de théâtre de chambre exceptionnellement réunis en une soirée. Avec Julius Drake, ils invitent George Humphreys et Christopher Lowrey ainsi qu’un harpiste et un corniste.Distribution :Ténor Allan Clayton • Baryton George Humphreys • Contre-ténor Christopher Lowrey • Piano Julius Drake • et invitésProduction : Le BalconAvec le soutien de : la Karolina Blaberg Stiftung

Réservez votre billet ici

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle

7, Rue Boudreau Paris 75009

Réservez votre billet ici