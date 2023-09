ANNA PROHASKA, LARS EIDINGER ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 12 février 2024, Paris.

Tarif : 16 à 30.8 euros.

ANNA PROHASKA, LARS EIDINGER & ERIC SCHNEIDERSoirée « Ophelia »La soprano Anna Prohaska invite le pianiste Eric Schneider et l’acteur de théâtre et de cinéma Lars Eidinger, inoubliable Richard III, pour une soirée autour d’une figure incontournable et tragique de la littérature Shakespearienne, la sombre et mélancolique Ophélie, dans un programme qui traverse cinq siècles de poésie, de théâtre et de musique.DistributionSoprano Anna Prohaska • Comédien Lars Eidinger • Piano Eric SchneiderProduction : Le BalconAvec le soutien de : la Karolina Blaberg Stiftung

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle

7, Rue Boudreau Paris 75009

