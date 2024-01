BIRDS ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 8 février 2024, Paris.

BIRDS Avec Birds, l’Ensemble Maja, lauréat 2023 du tremplin Jean-Claude Malgoire porté par l’Atelier lyrique de Tourcoing, pose la barre haut avec deux monstres sacrés de la musique du XXe siècle : les Aventures et Nouvelles aventures de György Ligeti aux côtés des Eight Songs For A Mad King de Sir Peter Maxwell Davies. Une véritable incursion dans le théâtre musical avec deux œuvres ambitieuses.Ici, chanteurs et instrumentistes sont au service d’une même finalité : être un acteur éloquent de l’histoire affective qui se joue à l’intérieur de la musique.György Ligeti – compositeur juif-hongrois ayant connu le nazisme et le bolchévisme – et Sir Peter Maxwell Davies – compositeur officiel de la reine d’Angleterre Elisabeth II – interrogent chacun à leur manière les notions de pouvoir et d’oppression.Eight Songs For A Mad King met en scène Georges III, roi d’Angleterre devenu fou sur la fin de sa vie. Cette maladie le révèle en tant qu’homme, qu’on apprend profondément amoureux des oiseaux, dont le chant perdure même emprisonnés, même les ailes coupées. C’est un spectacle sur la résistance par le chant, le rire, les cris, les pleurs… ce « langage affectif », universel et irrépressible, cher à György Ligeti.Réunir Ligeti et Maxwell Davies ? Une évidence en ce que la musique, art de l’indicible par excellence, art émotionnel par essence, est le moyen de nous rendre à nos émotions, nichées au cœur de notre humanité profonde.Distribution :D’après Aventures et Nouvelles aventures de György Ligeti • Et Eight songs for a mad King de Peter Maxwell Davies • Direction musicale, conception et piano Bianca Chillemi • Par l’Ensemble MajaSoprano Anne-Laure Hulin • Mezzo-soprano Romie Estèves • Baryton Pierre Barret-Mémy, Vincent BouchotViolon Apolline Kirklar • Violoncelle Clotilde Lacroix • Contrebasse Rémi Demangeon • Flûte traversière Julie Brunet-Jailly • Clarinette Joséphine Besançon • Cor Colin Peigné • Clavecin Grégoire Laugraud • Percussion Valentin Dubois • Piano Bianca ChillemiScénographie Cécilia Galli • Lumières Daniel Lévy • Costumière Ninon LechevallierProduction Ensemble Maja.Coproduction de l’Atelier Lyrique de Tourcoing.LA PRESSE :Un spectacle plein d’humour et de tragique, pour tous les âges.’- La Voix du Nord –

Tarif : 16.00 – 39.60 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle 7, Rue Boudreau 75009 Paris 75