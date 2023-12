JENNY DAVIET & ALPHONSE CEMIN ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 29 janvier 2024, Paris.

LES LUNDIS MUSICAUXJENNY DAVIET & ALPHONSE CEMINSoirée MessiaenLa soprano Jenny Daviet retrouve la musique de Messiaen qui l’avait fait remarquer, elle qui sait capturer « l’étrange mélange d’érotisme et de mysticisme catholique dans les mots qui ont été écrits par Messiaen lui-même. » (The Telegraph). Avec Alphonse Cemin, ils proposent un portrait de ce compositeur unique et si attachant.DistributionSoprano Jenny Daviet • Piano Alphonse CeminProduction : Le BalconAvec le soutien de : la Karolina Blaberg Stiftung

Tarif : 16.00 – 30.80 euros.

Début : 2024-01-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle 7, Rue Boudreau 75009 Paris