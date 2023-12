JAZZ A L’ATHENEE – ERIK TRUFFAZ ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris Catégorie d’Évènement: Paris JAZZ A L’ATHENEE – ERIK TRUFFAZ ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 22 janvier 2024, Paris. JAZZ A L’ATHENEE ERICK TRUFFAZ – ROLLIN’ & CLAPTrompettiste de jazz, Erik Truffaz s’inscrit en artiste explorateur de tous les genres. Tout au long de ses albums, il n’a cessé de se renouveler et d’oser d’audacieux mélanges entre jazz, pop, électro, musiques traditionnelles, classique et de cinéma… Dans son dernier album, Rollin’, il rend hommage aux musiques de film qui l’ont accompagné tout au long de sa vie, de Fantomas à La Strada en passant par l’improvisation de Miles Davis dans Ascenseur pour l’échafaud…Distribution :Trompette Erik Truffaz • Basse Marcello Giuliani • Claviers Alexis Anérilles • Guitare Matthis Pascaud • Batterie Raphaël ChassinProduction : Anteprima

Tarif : 16.00 – 39.60 euros.

Début : 2024-01-22 à 20:00 Réservez votre billet ici ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle 7, Rue Boudreau 75009 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET - Gde Salle Adresse 7, Rue Boudreau Ville Paris Departement 75 Lieu Ville ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET - Gde Salle Paris Latitude 48.872239 Longitude 2.329179 latitude longitude 48.872239;2.329179

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET - Gde Salle Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/