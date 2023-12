LE VOYAGE DE GULLIVER ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 27 décembre 2023, Paris.

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – PARIS :LE VOYAGE DE GULLIVER Prêts à embarquer pour un voyage fantastique ? Les enchanteurs Christian Hecq et Valérie Lesort mettent en scène Le Voyage de Gulliver, récompensé par les Molières de la création visuelle et sonore ainsi que de la mise en scène en 2022. Cette satire sociale de Jonathan Swift, censurée à sa parution en 1726, est adaptée ici par Valérie Lesort, qui se concentre sur l’épisode de l’île de Liliput.Aux côtés de Gulliver, chirurgien anglais du XVIIIème siècle, nous découvrons ces minuscules habitants, les liliputiens, qui se battent avec leurs voisins au sujet d’un œuf à la coque. Cette histoire fantasque est incarnée par de petites marionnettes hybrides, intégrant les visages de comédiens en chair et en os (on se souvient en effet de Christian Hecq interprétant Mr Herck sur Canal ), confrontés au comédien à taille humaine, Gulliver. Une mise en scène pleine de poésie, qui est la marque du tandem Christian Hecq et Valérie Lesort.Multirécompensé pour ses spectacles, le duo s’est également distingué avec 20 000 lieues sous les mers d’après Jules Verne, présenté en 2015 à la Comédie- Française, avant d’autres succès comme La Mouche aux Bouffes du Nord, La petite Balade aux enfers à l’Opéra-Comique et plus récemment Le Bourgeois gentilhomme à la Comédie-Française.Un spectacle avec plusieurs clés de lecture, pour les petits et les grands.DISTRIBUTION :D’après une libre adaptation du roman de Jonathan Swift par Valérie Lesort • Mise en scène Valérie Lesort, Christian HecqAssistant à la mise en scène Florimond Plantier • Création et réalisation des marionnettes Carole Allemand, Fabienne Tourzi dit Terzi • Assistante à la réalisation des marionnettes Louise Digard, Alexandra Leseur-Lecocq • Scénographie Audrey Vuong • Costumes Vanessa Sannino • Lumières Pascal Laajili • Musique Mich Ochowiak, Dominique Bataille • Accessoires Sophie Coeffic, Juliette Nozières • Collaboration artistique Sami Adjali • Création maquillage Hugo BardinSkyresh, Soldat Caroline Mounier • Cachac¸a, Soldat blefescudien Valérie Lesort • Gulliver Mathieu Perotto • Mye´line, Soldat blefescudien, la Reine de Blefescu Valérie Keruzoré • Le Savant, Soldat, Soldat blefesducien Renan Carteaux • Soldat, Sollis Pauline Tricot • Soldat, Ce´rumen, le Cuisinier, Soldat blefescudien Nicolas Verdier • L’Empereur Éric VerdinProduction : Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord, Compagnie Point Fixe. Coproduction : Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Espace Jean Legendre – Théâtres de Compiègne ; Théâtre de Caen ; Théâtre de Saint-Maur ; Théâtre National de Nice ; MA scène nationale – Pays de Montbéliard ; La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle ; Théâtre de Sartrouville ; Le Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque ; Le Grand R, Sce`ne Nationale de La-Roche-sur-Yon ; Théâtre Edwige Feuillère Vesoul. Avec le soutien d’Aline Foriel-Destezet, du Théâtre Donald Cardwell, Draveil, du Fonds d’Insertion professionnelle de L’Académie de l’Union – ESPTL, DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine.PRESSE :‘L’enfance est notre outil de travail le plus précieux’ : le succès monstre de Lesort et Hecq, les magiciens du théâtre.- Le Parisien -Quel que soit son âge, et son état d’esprit en entrant dans la salle, on en ressort heureux, tout simplement, d’avoir vu un spectacle où l’intelligence et la fantaisie s’allient à la sensibilité.- Le Monde -Y aura-t-il une suite ? Verra-t-on les trois autres voyages de Gulliver, à Brobdingnag, à Laputa et au pays des Houyhnhnms ? On n’attend que ça. – La Canard enchaîné –

Tarif : 16.00 – 39.60 euros.

Début : 2023-12-27 à 20:00

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle 7, Rue Boudreau 75009 Paris