CHLOÉ & VASSILENA SERAFIMOVA ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Tarif : 16 à 30.8 euros.

CHLOÉ & VASSILENA SERAFIMOVA – SEQUENZADébutée sur un one shot en 2017, la collaboration entre la productrice / compositrice et DJ française Chloé et l’instrumentiste d’origine bulgareVassilena Serafimova se prolonge depuis en live et en studio. Un duo inédit entre machines et percussions, électronique et acoustique qui se conjugue au futur.Distribution :DJ et productrice Chloé • Percussions et marimba Vassilena SerafimovaProduction : Julie Tippex

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle

7, Rue Boudreau Paris 75009

