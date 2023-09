GIULIA SEMENZATO & JADRAN DUNCUMB ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Tarif : 16 à 30.8 euros.

LUNDI MUSICALGIULIA SEMENZATO & JADRAN DUNCUMBLa jeune soprano italienne Giulia Semenzato, habituée de la Scala de Milan et du festival de Salzbourg propose pour l’Athénée un programme magnifique et original accompagné de la guitare de Jadran Duncumb : Schubert, Rossini et chansons espagnoles de Fernando Sor.Le programmeMauro Giuliani (1781-1829)6 cavatine Op.39 [c.1813]Charles Doisy (?-1807)3 Romances: Le Bien Perdu / A ma guitar / L’illustre infortunéJohann Kaspar Mertz (1806-1856)Liebeslied, Bardenklänge, Op. 13 [1847]Franz Schubert (1797-1828)Gretchen am Spinnrade, Op.2 D.118 / Ständchen [El canto del cisne D.957, 1828] arreglos de N.Coste y K.MertzFernando Sor (1778-1839)Fantasie op.30 [c.1841]Fernando SorSeguidillas: Cesa de atormentarme / De amor en las prisiones / El que quisiera amando/ Si dices que mis ojos / Prepárame la tumba / No doblaráncampanas [1835]Gioacchino Rossini (1792-1868)La danza [1835] [arreglo de Matteo CarcassiDistribution :Soprano Giulia Semenzato • Guitare Jadran DuncumbProduction : Le BalconAvec le soutien de : la Karolina Blaberg Stiftung

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle

7, Rue Boudreau Paris 75009

