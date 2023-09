LA CULOTTE ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris, 30 septembre 2023, Paris.

LA CULOTTELes femmes ont pris le pouvoir : elles souhaitent émasculer tous les hommes soupçonnés de phallocratie. Entre les cochons et les furies, les déviants ne sont pas toujours là où on les attend… La Culotte, pièce farceuse de Jean Anouilh ouvre la saison 2023-24. Émeline Bayart, connue pour sa gouaille et ses talents de comédienne-chanteuse signe la mise en scène. Sa dernière création à l’Athénée en 2023, l’opérette Ô mon bel Inconnu, a été particulièrement remarquée. Avec La Culotte, elle met en lumière une guerre des sexes terrifiante et cruellement drôle où la farce visionnaire…Texte Jean Anouilh • Mise en scène Émeline BayartAvec Émeline Bayart, Christophe Canard, Marc Chouppart, Thomas Da Costa, Marc-Henri Lamande, Corinne Martin, Laurent Ménoret, Herrade Von MeierScénographie et costumes Anne-Sophie Grac • Assistant mise en scène Luciana Velocci • Arrangements musicaux Manuel Peskine • Lumières Joël Fabing, Melaine Danion • Régie générale et plateau Samy Petiteville • Régie lumières Melaine Danion • Habillage (en alternance) Anne Yarmola & Alexia LaguerreProduction : Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord.Coproduction : Théâtre Montansier / Versailles ; Espace Jean Legendre – Théâtres de Compiègne ; Théâtre Saint-Louis – Pau ; Athénée Théâtre Louis-Jouvet ; Cercle des partenaires.Une rencontre avec l’équipe artistique aura lieu jeudi 28 septembre dans la grande salle après la représentation.LA PRESSE : ‘Une présence inouïe, un humour dévastateur mix de Jacqueline Maillan et de Valérie Lemercier, le tout enrichi d’une solide expérience du théâtre public (sous la férule de Christophe Rauck, Denis Podalydès ou Clément Poirée) : Emeline Bayart s’affirme comme une des grandes actrices comiques de notre époque’- Les Echos –

