Entrée libre et gratuite

Comprendre le milieu naturel dans lequel le commando Frankton a évolué Athénée municipal Père Joseph Wresinski Place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine La grande histoire géologique et les fluctuations hydro-climatiques de notre région ont posé les environnements et les paysages naturels de la Garonne et de l’estuaire de la Gironde du milieu du XXe siècle. Les occupations et aménagements humains et la situation de guerre complètent le panorama constituant le décor hydrodynamique, sédimentaire et naturels de cette zone d’embouchure en 1942, exutoire d’un vaste bassin versant englobant une très grande part du Sud-Ouest de la France. Nous vous en proposons un éclairage documenté et imagé.

Conférencier : Éric VEYSSY

Directeur de Terre et Océan et Médiateur culturel « Fleuve / Eau / Climat ».

Docteur en Biogéochimie de l’environnement.

Organisateur : OFHV (Opérartion Frankton, Histoire & Valeurs)

2022-11-23T18:30:00+01:00

2022-11-23T20:00:00+01:00 Jean-Claude Déranlot

