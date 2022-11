Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Réunion publique à Bordeaux centre Athénée Municipal Bordeaux centre Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Réunion publique à Bordeaux centre Athénée Municipal Bordeaux centre, 22 novembre 2022, Bordeaux. Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Réunion publique à Bordeaux centre Mardi 22 novembre, 18h30 Athénée Municipal Bordeaux centre Dans le cadre de la consultation sur la future ZFE-m de Bordeaux Métropole, une première réunion publique sera organisée le 22 novembre 2022 à 18h30. Athénée Municipal Bordeaux centre Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/projet-de-zone-faibles-emissions-zfe »}] La réunion publique sera en présence de Claudine Bichet, Vice-Présidente de Bordeaux Métropole en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé. La réunion est ouverte à tous les citoyens désireux de participer à cette consultation, sans réservation préalable. Venez vous informer et poser vos questions à la Métropole. Vos contributions alimenteront le bilan à destination des élus. Vous n’êtes pas disponible ? D’autres réunions publiques auront lieu jusqu’à courant 2023 sur l’ensemble du territoire de la métropole. Vous pouvez également vous exprimer en ligne, sur la page dédiée.

2022-11-22T18:30:00+01:00

2022-11-22T20:30:00+01:00

