Conférence de Fabrice Hadjaj « Heureux les riches ! »
Mardi 21 novembre, 20h00
Athénée municipal, Bordeaux

Heureux les riches! Que signifie être riche ? Riche de quoi? L'avoir ne serait-il pas ce qui est le propre de l'homme?

N’est-ce pas l’avoir qui augmente notre potentiel à faire le bien?

Et, au contraire, peut-on résister à l’attrait des richesses pour devenir pleinement ce que nous devons être?

Le travail, (l’organisation du travail) dans nos sociétés libérales nous permet-il d’être pleinement homme?

Peut-on encore réaliser son salut par le travail?

La consommation n’est-elle qu’une compensation pour les travailleurs usés par des métiers vides de sens?

L’entreprise moderne n’est-elle devenue qu’une machine à cash déshumanisée ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec Fabrice Hadjadj, écrivain, philosophe, directeur de l'Institut Philanthropos.

Conférence organisée par les AFC et les EDC à l'Athénée Municipal de Bordeaux le 21 novembre à 20 heures.

Athénée municipal, Bordeaux
Place Christoly 33000 Bordeaux

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

