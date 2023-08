Ciné-Débat sur la fin de Vie Athénée municipal, Bordeaux Bordeaux, 21 septembre 2023, Bordeaux.

Ciné-Débat sur la fin de Vie Jeudi 21 septembre, 20h00 Athénée municipal, Bordeaux Participation libre

Chères familles, aprés un bel été en famille, la rentrée pointe son nez avec ses sempiternéelles rengaines : courses aux fournitures scolaires, refaire la garde-robe de nos chérubins, inscriptions aux nouvelles activités/ré-inscription pour les autres, réunions de rentrée en pagaille,…

Votre Association Familiale Catholique, vous propose de faire un « Break » au milieu de toute cette agitation et vous invite le jeudi 21 septembre pour une soirée « Ciné débat » à l’Athénée Municipal sur un sujet de société qui nous tient à coeur en tant qu’association familiale : le projet de loi sur la fin de vie (Euthanasie / suicide assisté).

Cette belle soirée est co-organisée par la fondation Jérôme Lejeune (son président, Jean-Marie le Méné, nous fait le plaisir de revenir cette année) et votre AFC. Elle débutera à 20h par la projection du film produit par le célébre reporter Bernard de la Villardière (et réalisé par Géraud Burin des Roziers) : « Mourir n’est pas tuer », une enquête au coeur de la fin de vie.

voir le Teaser

La soirée se poursuivra par un débat avec le Dr Emmanuel de Larivière, chef de service des soins palliatifs à Bordeaux (de la maison de santé Marie Galène) et le président de la fondation, Jean-Marie Le Méné.

Soirée ouverte à tous, entrée libre !

⚠️ Pour des raisons d’organisation/logistique, merci de bien vous inscrire au préalable (cf ci-dessous) afin d’être prioritaire à l’entrée (conservez votre QR code de réservation qui vous sera demandé à l’entrée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:00:00+02:00 – 2023-09-21T22:30:00+02:00

