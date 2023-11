LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE Athénée municipal Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE Athénée municipal Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux. LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE Mercredi 22 novembre, 16h30 Athénée municipal Entrée gratuite sur inscription (20 enfants maximum). Projet Luna propose des cycles d’activité où les notions de consentement, d’expression et d’identification des émotions, de stéréotypes de genre, de harcèlement sont abordées et approfondies avec les enfants. Les ateliers sont animés sous forme de jeux, de débats et de créations artistiques. L’atelier ouvert sur inscription sera un jeu de plateau sur le thème du consentement. Athénée municipal Place Saint Christoly, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « projetluna2019@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:30:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Athénée municipal Adresse Place Saint Christoly, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Athénée municipal Bordeaux latitude longitude 44.839719;-0.577475

