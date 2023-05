[Bordeaux] Conférence – débat autour de l’alimentation durable et de la souveraineté alimentaire Athénée Joseph Wresinski, 4 mai 2023, Bordeaux.

[Bordeaux] Conférence – débat autour de l’alimentation durable et de la souveraineté alimentaire Jeudi 4 mai, 19h00 Athénée Joseph Wresinski Sur inscription

Avoir assez dans un magasin pour remplir son caddie pour la semaine semble une évidence. Pourtant, les pressions sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire se multiplient : d’abord la pandémie de Covid, ensuite la guerre en Ukraine et aujourd’hui et demain le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité (sécheresse, disparition des pollinisateurs, modification du cycle des saisons).

Se pose alors la question de notre modèle de production et de consommation de ce produit vital : quel rapport à l’agriculture en milieu urbain ? Et quels leviers d’amélioration de notre souveraineté alimentaire pour demain ?

Claude Gruffat, député européen, ancien président de Biocoop et expert de la bio

Aurore Sournac, maraichère en bio aux jardins de Quentin à Eysines

Philippe Lassalle Saint-Jean, administrateur d’Interbio Nouvelle-Aquitaine

jeudi 04/05/2023 à 19h

Athénée Joseph Wresinski

Place Saint Christoly

33000 Bordeaux

