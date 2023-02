Découvertes des techniques de peinture sur meuble Athanor déco Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Découvertes des techniques de peinture sur meuble Athanor déco, 1 avril 2023, Albi. Découvertes des techniques de peinture sur meuble 1 et 2 avril Athanor déco Démonstrations en masterclass de différentes techniques d’application de peinture sur meuble : patine avec cires, pose de feuilles d’or, pochoirs, tampons, vernis craquelé et cires à décor Athanor déco 10 rue des pénitents Albi 1000 Albi 81000 Tarn Occitanie C’est dans une approche ludique que vous allez vivre cette découverte de la peinture sur meuble, plus communément aujourd’hui rebaptisée “relooking de meuble” !

La découverte de plusieurs techniques permettant de s’adapter aux styles différents et des notions sur l’accord des couleurs seront abordés afin de guider vers l’aspect esthétique de choix des teintes, pour meubles et environnement décoratif.

Profitez d’une expérience professionnelle, je m’adapte à vos questions que vous soyez novice, amateur ou déjà convaincu que le “upcycling” (surcyclage) est une pratique créative qui promeut une philosophie circulaire et écologique.

J’utilise uniquement des produits de classification A+ … peinture à l’eau c’est son crédo !

Vous

Dans mon espace de 200 m2 au coeur de la cité albigeoise, vous vous immergerez dans un univers artiste. Car au delà de la peinture sur mobilier, des oeuvres d’artistes professionnels contemporains prennent place toute l’année ou en expositions temporaires, dans l’atelier ou dans la galerie. Vous y croiserez également objets décoratifs anciens ou patinés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Athanor Déco

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Athanor déco Adresse 10 rue des pénitents Albi 1000 Ville Albi lieuville Athanor déco Albi Departement Tarn

Athanor déco Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Découvertes des techniques de peinture sur meuble Athanor déco 2023-04-01 was last modified: by Découvertes des techniques de peinture sur meuble Athanor déco Athanor déco 1 avril 2023 Albi Athanor déco Albi

Albi Tarn