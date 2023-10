Spectacle : Au plus près des Bodin’s Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 7 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

La première partie du spectacle sera composée des sketches des Bodin’s.

La seconde partie, dont le principe est simple, fera partager aux spectateurs pendant 1 heure, les expériences et anecdotes des artistes au cours d’un entretien-spectacle..

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 . .

Athanor, centre des cultures et congrès CS 81144

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The first part of the show will feature the Bodin?s sketches.

The second part, based on a simple principle, will share the artists? experiences and anecdotes with the audience during a 1-hour interview-show.

La primera parte del espectáculo presentará bocetos de los Bodin.

La segunda parte, basada en un principio sencillo, dará al público 1 hora para compartir las experiencias y anécdotas de los artistas durante una entrevista-espectáculo.

Der erste Teil der Show wird aus den Sketchen der Bodin?s bestehen.

Der zweite Teil, dessen Prinzip einfach ist, lässt die Zuschauer eine Stunde lang an den Erfahrungen und Anekdoten der Künstler teilhaben, die sie in einem Interview-Spektakel erzählen.

