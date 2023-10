Salon antiquités brocante Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 18 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Retrouvez cette année encore le salon antiquités brocante !

Il réunira des professionnels autour des thématiques : meubles d’époque, tapisseries, statues, objets d’art, tableaux, argenterie, vaisselle, bijoux….

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . EUR.

Athanor, centre des cultures et congrès CS 81144

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Find this year again the antiques fair !

It will gather professionals around the following themes: period furniture, tapestries, statues, art objects, paintings, silverware, dishes, jewelry …

Un año más, ¡encontrará la feria de antigüedades!

Reunirá a profesionales en torno a los siguientes temas: muebles de época, tapices, estatuas, objetos de arte, pinturas, platería, vajilla, joyas…

Auch in diesem Jahr findet wieder die Antiquitäten- und Trödelmesse statt!

Hier treffen sich Fachleute zu folgenden Themen: Stilmöbel, Wandteppiche, Statuen, Kunstgegenstände, Bilder, Silber, Geschirr, Schmuck…

