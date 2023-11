Concert : DAVID HALLYDAY – REQUIEM POUR UN FOU Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 8 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

En 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom « HALLYDAY » dans le cœur de millions de fans..

2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 . .

Athanor, centre des cultures et congrès Rue Pablo Picasso

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In 2017 Johnny left us, leaving millions of fans orphaned by their Idol…

Only one man can claim the legitimacy and talent to rekindle the fire on stage and put the name « HALLYDAY » back into the hearts of millions of fans.

En 2017 Johnny nos dejó, dejando a millones de fans huérfanas de su Ídolo….

Solo un hombre puede reclamar la legitimidad y el talento para reavivar el fuego en el escenario y volver a poner el nombre de « HALLYDAY » en el corazón de millones de fans.

Im Jahr 2017 verließ uns Johnny und hinterließ Millionen von Fans als Waisen ihres Idols…

Es gibt nur einen Mann, der die Legitimität und das Talent besitzt, das Feuer auf der Bühne neu zu entfachen und den Namen « HALLYDAY » wieder in die Herzen von Millionen von Fans zu bringen.

