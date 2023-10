LUDOPARK Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 31 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Véritable paradis ludique, le ludopark permet à chaque membre de la famille de s’adonner à son activité favorite dans un espace couvert et chauffé : structures gonflables, jeux en bois, flippers, espace petite enfance, jeux de société, jeux vidéo….

2023-10-31 10:30:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. .

Athanor, centre des cultures et congrès CS 81144

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A veritable play paradise, the Ludopark allows every member of the family to indulge in his or her favorite activity in a covered, heated area: inflatables, wooden games, pinball machines, early childhood area, board games, video games…

Auténtico paraíso del juego, el Ludopark permite a cada miembro de la familia disfrutar de su actividad favorita en un espacio cubierto y climatizado: estructuras hinchables, juegos de madera, pinballs, zona infantil, juegos de mesa, videojuegos…

Der Ludopark ist ein wahres Spielparadies, in dem jedes Familienmitglied in einem überdachten und beheizten Bereich seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann: Hüpfburgen, Holzspiele, Flipperautomaten, Kleinkinderbereich, Gesellschaftsspiele, Videospiele…

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI Vallée du Coeur de France