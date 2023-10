Charolais en fête : la journée 100% bourbonnaise Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 25 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le concours d’animaux reproducteurs est l’occasion pour nos éleveurs d’exposer leurs animaux et de mettre en valeur leur savoir-faire. Producteurs locaux, ferme pédagogique, simulateur de conduite d’engins agricoles, animations, dégustations, banquet….

2023-10-25 09:30:00 fin : 2023-10-25 23:00:00. .

Athanor, centre des cultures et congrès Rue Pablo Picasso

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The breeding stock show is an opportunity for our breeders to exhibit their animals and showcase their expertise. Local producers, educational farm, farm machinery simulator, entertainment, tastings, banquet…

El concurso de reproductores es una oportunidad para que nuestros ganaderos expongan sus animales y muestren sus conocimientos. Productores locales, una granja didáctica, un simulador de conducción de maquinaria agrícola, animaciones, degustaciones, un banquete…

Der Zuchttierwettbewerb ist die Gelegenheit für unsere Züchter, ihre Tiere auszustellen und ihr Können zu präsentieren. Lokale Produzenten, pädagogischer Bauernhof, Fahrsimulator für landwirtschaftliche Maschinen, Animationen, Verkostungen, Bankett…

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI Vallée du Coeur de France