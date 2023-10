16ème Salon CAP SUP Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 22 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Cap Sup ne cesse d’évoluer pour répondre aux demandes des lycéens et de leurs parents sur les questions importantes de l’orientation post-bac. C’est devenu LE rendez-vous attendu de l’orientation des lycéens de l’Allier et des départements limitrophes..

2023-10-22 13:30:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Athanor, centre des cultures et congrès CS 81144

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Cap Sup is constantly evolving to meet the demands of high school students and their parents on the important issues of post-bac orientation. It has become THE place to be for high-school students in the Allier region and beyond.

Cap Sup evoluciona constantemente para responder a las demandas de los estudiantes de bachillerato y de sus padres sobre las importantes cuestiones de orientación post-bachillerato. Se ha convertido en EL lugar de encuentro de los estudiantes de Allier y de los departamentos vecinos.

Cap Sup entwickelt sich ständig weiter, um den Anforderungen der Schüler und ihrer Eltern in Bezug auf die wichtigen Fragen der Orientierung nach dem Abitur gerecht zu werden. Die Veranstaltung ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Treffpunkte für Schüler aus dem Departement Allier und den angrenzenden Departements geworden.

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI Vallée du Coeur de France