Oktoberfest Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 29 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

L’oktoberfest étant la plus grande fête de la bière au monde, votre V&B Montluçon va vous faire voyager le 29 septembre dans l’esprit bavarois.

Au programme : 3 concerts, choucroute, bretzels….

2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 01:00:00. .

Athanor, centre des cultures et congrès Rue Pablo Picasso

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Oktoberfest is the biggest beer festival in the world, and on September 29, your V&B Montluçon will take you on a journey in the Bavarian spirit.

On the program: 3 concerts, sauerkraut, pretzels?

La Oktoberfest es la fiesta de la cerveza más grande del mundo. Por eso, el 29 de septiembre, su V&B Montluçon le hará viajar al espíritu de Baviera.

En el programa: 3 conciertos, chucrut, pretzels..

Das Oktoberfest ist das größte Bierfest der Welt. Ihr V&B Montluçon wird Sie am 29. September in bayerisches Flair versetzen.

Auf dem Programm stehen 3 Konzerte, Sauerkraut, Brezeln und vieles mehr

Mise à jour le 2023-09-28 par OTI Vallée du Coeur de France