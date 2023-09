Marché aux tissus, Tisséade Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon, 24 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Les Tisséades s’installent à Montluçon avec plusieurs nouveaux stands à découvrir..

2023-09-24 09:30:00 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

Athanor, centre des cultures et congrès Rue Pablo Picasso

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les Tisséades moves to Montluçon with several new stands to discover.

Les Tisséades se traslada a Montluçon, con varios puestos nuevos por descubrir.

Die Tisséades ziehen mit mehreren neuen Ständen in Montluçon ein, die es zu entdecken gilt.

Mise à jour le 2023-09-12 par OTI Vallée du Coeur de France