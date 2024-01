Demi portion Athanor Albi, samedi 13 avril 2024.

Demi portion A l’invitation de Pollux asso, « Demi Portion » promet une soirée mémorable avec son rap authentique Samedi 13 avril, 20h30 Athanor 18€ en prévente / 22€ sur place

Tarifs adhérents : 16€ en prévente / 20€ sur place.

Rappeur aguerri, personnage entier et authentique, Demi Portion est une des plumes les plus affûtées du rap français. Depuis près de vingt-cinq ans, l’artiste sétois suit son propre chemin en toute liberté et développe un dialogue avec son public en toute sincérité. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de rap, de poésie et d’écriture !

Athanor Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 38 55 56

