DEMI PORTION – ALBI ATHANOR Albi, 13 avril 2024, Albi.

Demi Portion guestSamedi 13 avril 2024 – 20h30Salle de l’Athanor – AlbiRappeur aguerri, personnage entier et authentique, Demi Portion est une des plumes les plus affûtées du rap français. Depuis près de vingt-cinq ans, l’artiste sétois suit son propre chemin en toute liberté et développe un dialogue avec son public en toute sincérité. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de rap, de poésie et d’écriture !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

ATHANOR RUE DES CORDELIERS 81000 Albi 81