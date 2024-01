Soirée reggae : Soom-T & The Stone Monks et John Bleck Band Athanor Albi, vendredi 29 mars 2024.

Soirée reggae : Soom-T & The Stone Monks et John Bleck Band Lors de cette soirée organisée par Pollux asso, « SOOM T & The Stone Monks » et « John Bleck band » vont faire vibrer les amateurs de reggae et de dub. Vendredi 29 mars, 20h30 Athanor 18€ en prévente / 22€ sur place

Tarifs adhérents : 16€ en prévente / 20€ sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:59:00+01:00

SOOM T & The Stone Monks

Portée par son style inimitable et son flow incisif, Soom T manie les mots avec une incroyable facilité. Artiste incontournable de la scène reggae underground, la Reine du raggamuffin parcourt le monde pour raconter ses combats du quotidien à travers des textes percutants

John Bleck band

La culture de John Bleck prend racine à Dakar au Sénégal et à Bamako au Mali, avant de se poursuivre dans le Tarn. Artiste plasticien, chanteur, musicien… John développe peu à peu son propre style, sa « fusion » qu’il étoffe au sein d’un quintet à la croisée des cultures et des frontières

Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 38 55 56 [{« type »: « link », « value »: « http://polluxasso.com »}]

pollux