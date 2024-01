Ahora y siempre : concert Athanor Albi, dimanche 17 mars 2024.

Ahora y siempre : concert concert Dimanche 17 mars, 16h30 Athanor PT: 12€ TR: 10€

Ahora y siempre

Lydie Fuerte est une enfant du pays ; talentueuse dans cette discipline plutôt masculine qu’est la guitare flamenca, Lydie ne cesse de nous surprendre à travers ses spectacles.

Juan Manuel Cortes, a puisé dans ses racines le sens du « compas », cher au flamenco.

Tous deux sont réunis dans un duo, où sensibilité musicale et artistique sont à fleur de peau

Athanor ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « flamencopourtous.albi@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 69 12 51 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 38 55 56 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.albilletterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 80 58 »}]

concert guitare