Las Sinsombrero : conférence Athanor Albi

Las Sinsombrero : conférence Conférence sur un groupe de d’intellectuelles espagnoles des années 20/30, ressorties de l’oubli Dimanche 17 mars, 14h30 Athanor entree libre

Début : 2024-03-17T14:30:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:30:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

Las Sinsombrero est un groupe d’intellectuelles espagnoles d’avant-garde des années 20, perçu aujourd’hui comme l’un des mouvements précurseurs des droits des femmes en Espagne.

Sortie enfin de l’oubli, leur histoire nous sera contée par Pilar Galán, diplômée en philologie hispanique. Chercheuse en littérature écrite par des femmes, elle nous montrera un groupe d’intellectuelles qui, dans les années 20, revendiquaient le droit de s’exprimer à travers les mots, la peinture ou la sculpture. Une génération de femmes qui serviront d’inspiration et de référence aux femmes européennes du 21e siècle.

