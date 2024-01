Moda flamenca : spectacle de flamenco Athanor Albi, samedi 16 mars 2024.

Moda flamenca : spectacle de flamenco spectacle de flamenco Samedi 16 mars, 20h30 Athanor PT: 19€ TR:17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Rencontres Albi Flamenca: Moda Flamenca

Dans cette création « MODA FLAMENCA », Camille Viale déconstruit le baile flamenco traditionnel en travaillant plus précisément sur la représentation de la « bailarina flamenca ». Cette image forte et caractérisée sera déplacée et interprétée par trois danseuses dont la discipline principale est le « baile flamenco ». Elles voyageront autour de cette icône pour être ramenées à leur humanité profonde.

Athanor ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « flamencopourtous.albi@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 38 55 56 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.albilletterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 48 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.albi-tourisme.fr »}]

danse flamenco