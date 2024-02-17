CRISIX – AKIAVEL – STARFOX – CRISIX – AKIAVEL – STARFOX / ALBI ATHANOR Albi, 17 février 2024, Albi.

Samedi 17 février, les espagnols de Crisix vous attendent de pied ferme pour une soirée de folie, en compagnie de Akiavel et Starfox !CRISIX AKIAVEL STARFOXSamedi 17 février 2024 – 20h30Salle de l’Athanor – Albi

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

ATHANOR RUE DES CORDELIERS 81000 Albi 81