Tarn Festival riverrun, C-ÎME Athanor Albi, 8 octobre 2023, Albi. Festival riverrun, C-ÎME Dimanche 8 octobre, 11h00 Athanor Gratuit Pensé comme un laboratoire de recherche inclusif autour de l’improvisation libre, C-ÎME (Canopée Improvisation Music Ensemble) permet de mettre en exergue la diversité des origines aussi bien musicales que culturelles des musiciennes. A travers un instrumentarium luxuriant – composé d’instruments acoustiques, électro-acoustiques, inventés, d’objets détournés, de dispositifs électroniques et de voix – ces six artistes utilisent l’improvisation libre afin de dialoguer avec ce qui les entoure.

C-ÎME propose des sonorités inédites presque tangibles, s'éloignant du discours généralement « admis » au sein des musiques improvisées, tout en tissant des nouveaux récits grâce à un idiome qui lui est propre.

Athanor
Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi
Albi 81000 Tarn Occitanie
05 63 38 55 56

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00

