Les 11 musicien·nes de l’ensemble Modelo62 interprètent la pièce Untitled #335, pour ensemble aux yeux bandés du compositeur Francisco López et for experiencers, une pièce commandée par le GMEA à la compositrice Lucie Nezri. OSILASI

Léa Roger et Célia Jankowski (harpe celtique, boîte à bourdons, chant, percussions, électronique) font résonner des sonorités organiques, entre musiques électro-acoustiques et traditionnelles. JESSICA EKOMANE

Une performance électronique en quadriphonie qui mêle phénomènes psychoacoustiques et alternance entre bruit et mélodies.

Athanor
Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi
Albi 81000 Tarn Occitanie
05 63 38 55 56
https://www.gmea.net/riverrun7

Samedi 7 octobre, 18h30 - 23h30

Festival riverrun
Gratuit

