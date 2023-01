La nouvelle génération du rock alternatif est à l’Athanor ! Athanor Albi Catégories d’Évènement: Albi

La nouvelle génération du rock alternatif est à l'Athanor ! Samedi 11 février, 20h00

18€ en prévente / 22€ sur place (adhérents : 16€ en prévente / 20€ sur place.)

Qui a dit que la musique punk/rock était morte ? Certainement pas l'association Pollux et encore moins les trois groupes issus de la nouvelle génération alternative à l'affiche de cette soirée. Athanor, Albi

05 63 38 55 56 C’est« Pogo car crash control » qui ouvrira les festivités.Avec trois albums, une tournée de 250 dates, un passage au Zénith de Paris et trois participations au Hellfest, ils débarquent en terre albigeoise pour délivrer leur musique pleine d’énergie. Portés par un son puissant mêlant guitare, basse, batterie et mandoline, les Toulousains de « Krav Boca » se produiront sur scène avec des textes en français et en grec sur une musique ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois. Enfin, toujours issu de la ville rose, « Underground Therapy » qui produit un rock lourd et nuancé avec des lignes mélodiques entêtantes, clôturera cette programmation.

