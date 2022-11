Un Noël rock’n roll en famille avec Captain Parade Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Un Noël rock’n roll en famille avec Captain Parade Athanor, 18 décembre 2022, Albi. Un Noël rock’n roll en famille avec Captain Parade Dimanche 18 décembre, 14h45 Athanor

Sur réservations : 8€ en prévente et 10€ sur place/Adhérents : 6€ en prévente et 8€ sur place

Envie de partager un concert qui déménage avec les enfants ? Faites-leur la surprise en les emmenant à l’Athanor pour un concert du groupe Captain Parade ! Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « http://www.polluxasso.com/ »}, {« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}]

05 63 38 55 56 A l’initiative de Pollux Association, la salle de l’Athanor va vibrer rock’n roll avec la venue du groupe Captain parade. Entre solos infernaux, rythmiques groovy et chorégraphies cosmiques, cette formation va entraîner petits et grands dans un univers excentrique et fantaisiste chargé de refrains clamés à tue-tête et de comptines boostées en décibels.Une véritable récréation interactive au cours de laquelle les trois acolytes chantent en français ou en anglais leur abécédaire du parfait rockeur. Tarif : 8€ en prévente et 10€ sur place/Adhérents : 6€ en prévente et 8€ sur place

Sur réservations : polluxasso.com Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T14:45:00+01:00

2022-12-18T16:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Athanor Adresse Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Athanor Albi Departement Tarn

Athanor Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Un Noël rock’n roll en famille avec Captain Parade Athanor 2022-12-18 was last modified: by Un Noël rock’n roll en famille avec Captain Parade Athanor Athanor 18 décembre 2022 Albi Athanor Albi

Albi Tarn