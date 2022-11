Spectacle de danse « En attendant Noël » Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Spectacle de danse « En attendant Noël » Athanor, 2 décembre 2022, Albi. Spectacle de danse « En attendant Noël » Vendredi 2 décembre, 19h30, 21h00 Athanor

Sur réservations : 10€ reversés à l’association albigeoise SOS Bébé 81

Le centre de danse Line-Jenny Neel, en partenariat avec l’association Albi destination danse et le soutien de la Ville d’Albi, présente son gala caritatif de Noël. Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}]

05 63 38 55 56 Intitulé « En attendant Noël » ce spectacle, tout en rythme et en danse, alterne une succession de contes imaginés et chorégraphiés par Line Neel. Une histoire originale et poétique interprétée par plus d’une centaine de danseurs, portés par la musique de Tchaïkovski. Les bénéfices du gala seront intégralement reversés à l’association albigeoise SOS Bébé 81, qui vient en aide aux familles démunies. Tarif : 10€ reversés à l’association albigeoise SOS Bébé 81

Sur réservations : à compter du 22 novembre 2022 au Centre de danse (27 place Lapérouse) et à la boutique Avant-Scène (43 rue Séré de Rivières) Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

