Aterlier Vitrail Bourges

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 17:00:00

Bourges 18000 6 EUR Le service Ville d’art et d’histoire propose un atelier vitrail pour petits et grands. Visite-découverte des vitraux de la Cathédrale et réalisation d’un petit objet avec la technique de Tiffany. patrimoine@ville-bourges.fr +33 2 48 57 81 46 Le service Ville d’art et d’histoire propose un atelier vitrail pour petits et grands. Service du Patrimoine

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

