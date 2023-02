ATERBALLETTO / ANGELIN PRELJOCAJ / RACHID OURAMDANE : OVER D TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Aterballetto / Angelin Preljocaj / Rachid OuramdaneOver Dance Durée : 1h Le corps vieillissant : voila le thème qui a été proposé à Angelin Preljocaj et à Rachid Ouramdane comme point de départ de leurs créations respectives, qu'ils présenteront tour à tour lors de cette soirée.Qu'est-ce que l'âge d'un corps ? Angelin Preljocaj et Rachid Ouramdane explorent cette question énigmatique dans ce programme de deux pièces, produit par Aterballetto. Un corps ne voyage-t-il pas dans les interstices du temps en fonction de sa perception, de son réel et de son imaginaire, s'interroge Angelin Prejocaj. Envisager cette problématique ne revient-il pas à se demander quelle pensée engendre ces corps ? En convoquant au plateau des personnalités de plus de 60 ans ayant eu une pratique physique, il tente d'y répondre. Rachid Ouramdane, quant à lui, aborde ce thème à travers trois prismes : le vieillissement du corps dansant avec deux interprètes « retraités » ; celui d'un courant de danse : le music-hall, ses claquettes et ses paillettes ; la maturation d'une relation de couple à travers la romance qui imprègne souvent ce type de spectacle.AGNÈS IZRINE Distribution / CréditsProduction Aterballetto

