Atemporelle : Soyez curieux ! 2021 – LE QUARTIER SAINT-PAUL Parthenay, 11 août 2021-11 août 2021, Parthenay.

Parthenay Deux-Sèvres

Soyez curieux ! Avec le guide comme maître du jeu.

C’est l’un des quartiers les plus anciens de la ville. D’origine médiévale, il est niché dans la vallée du Thouet et dominé par l’éperon de granite et les murailles de la ville (église, maisons à pans-de-bois, tanneries). Dans les années 1960, un nouveau quartier voit le jour « le quartier Barbès » ; il a fait l’objet d’une réhabilitation en 2010.

Rendez-vous : Parking rue des tanneurs, avec Sandrine Nicolet.

Mercredi 11 août à 10h. Dimanche 5 septembre à 16h.

Atemporelle

