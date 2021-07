Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Atemporelle : Soyez curieux ! 2021- LE QUARTIER SAINT-JACQUES Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Deux-Sèvres Soyez curieux ! De la place du Vauvert aux anciens abattoirs situés à l’entrée au faubourg Saint-Jacques, le parcours descend l’axe principal du quartier historique : ancien marché, maisons à pans-de-bois, porte et église Saint-Jacques.

Rendez-vous : Place de la mairie Dimanche à 16 h : 4 juillet, 8 et 22 août.

